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Медведчуку и компании сообщила о подозрении Харьковская областная прокуратура

11:22   24.07.2024
Оксана Горун
Медведчуку и компании сообщила о подозрении Харьковская областная прокуратура

Бывшему народному депутату Украины, куму Путина Виктору Медведчуку, которого уже подозревают в госизмене, «прилетело» еще одно дело — в связи с завладением нефтепродуктопроводом «Самара — Западное направление» (известным в народе как «труба Медведчука»).

За компанию с Медведчуком о подозрении сообщили четырем представителям бывшего топ-менеджмента «ПрикарпатЗападтранса», проинформировала пресс-служба СБУ.

«Харьковской областной прокуратурой доложено о подозрении народному депутату Украины II—IV, IX-го созывов и четырем его сообщникам по фактам организации ряда преступлений, направленных на завладение государственным стратегическим объектом – нефтепродуктопроводом «Самара-Западное направление», — заявили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Нефтепродуктопровод, по данным следствия, Медведчук и компания захватили в 2015 году, координируя свои действия с руководством РФ. Схему взаимодействия участников этого предприятия опубликовала Служба безопасности Украины.

Медведчука в СБУ и прокуратуре называют организатором «схемы». Предыстория такова.

«После распада ссср нефтепродуктопровод «Самара — Западное направление» остался в собственности рф. С 2005 года Украина через суды доказывала свое право владеть им. В 2014–2015 годах это право подтвердили суды высшей инстанции. Однако в апреле 2015 года суд в Ровно за одно заседание вернул трубу дочерней компании рф – ООО «ПрикарпатЗападтранс» из-за якобы «вновь открывшихся обстоятельств», чем фактически отменил завершенную национализацию стратегического нефтепровода», — напомнили в Харьковской областной прокуратуре.

Следователи установили, что Медведчук с сообщниками привлекли эксперта, который «состряпал» заключение, использованное судом для пересмотра всех предыдущих вердиктов в пользу государства. В дальнейшем захваченный нефтепродуктопровод перепродали подконтрольной фирме, зарегистрированной в Швейцарии. А руководство осуществляли через ООО «ПрикарпатЗападтранс». Двое из тех, кого подозревают в участии в схеме «отжима», заняли руководящие должности в предприятии и в дальнейшем преимущественно занимались легализацией доходов.

«Полученные доходы подозреваемые выводили на счета аффилированных зарубежных компаний и распределяли между собой», — отметили в прокуратуре.

«Соответствующая информация подкреплена доказательствами, которые есть в распоряжении НАБУ и СБУ, а также показаниями самого Виктора Медведчука, которые были добровольно и с осознанием сказанного предоставлены им до обмена с рф», — подчеркнули в СБУ.

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По местам жительства и регистрации подозреваемых провели обыски. Самих компаньонов Медведчука объявили в розыск (подозрения вручали их родственникам). Персонально бывшего лидера запрещенной «ОПЗЖ» подозревают по целому «букету» статей: помимо организации завладения чужим имуществом, также фигурирует отмывание доходов, злоупотребление полномочиями, организация заведомо ложного заключения эксперта в суде и так далее. Подобный набор — только с формулировкой не об организации, а о «пособничестве» предъявили и его вероятным сообщникам.

«Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к этой сделке», — отметили в прокуратуре.

Что касается судьбы самого нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление», то с мая 2019 года прокачку дизеля через него заблокировали — до возвращения «трубы Медведчука» в госсобственность. 1 февраля 2024 года Верховный Суд окончательно признал право собственности на украинскую часть за государством.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 11:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывшему народному депутату Украины, куму Путина Виктору Медведчуку, которого уже подозревают в госизмене, «прилетело» еще одно дело — в связи с завладением нефтепродуктопроводом «Самара — Западное направление» (известным в народе как «труба Медведчука»)".