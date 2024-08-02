100 млн грн отримали харків’яни на свою справу: історія успіху одного з них
477 підприємців Харківщини отримали понад 100 млн грн за програмою «єРобота», повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Серед отримувачів грантів – Ігор Єфименко, який вирішив розширити свою справу. Підприємець, який займався сервісом вантажівок запустив новий напрямок з обслуговування кондиціонерів у авто.
«2022 рік показав, що треба розвиватися і в інших напрямках. Ми дізналися про програму в службі зайнятості. Подали документи та отримали 250 тисяч гривень. Цим коштом ми придбали необхідне обладнання та інструмент, створили нове робоче місце», – розповів директор ПП «Український ресорсний центр» Ігор Єфіменко.
Наразі підприємець працює над новим грантом за програмою «Переробка». Планують цим коштом отримати нове обладнання для виробництва запчастин з металів.
Синєгубов зазначив, що у межах держпрограми отримали гранти на розвиток свого бізнесу 8 учасників бойових дій. Подати заявку на грант можна за посиланням.
Відео: Олег Синєгубов
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: єРобота, авто, бізнес, дело, предприниматели, сінєгубов, харківщина, хова;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "477 підприємців Харківщини отримали понад 100 млн грн за програмою «єРобота», повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".