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100 млн грн отримали харків’яни на свою справу: історія успіху одного з них

Суспільство 12:15   02.08.2024
Вікторія Яковенко
100 млн грн отримали харків’яни на свою справу: історія успіху одного з них Фото: ХОВА

477 підприємців Харківщини отримали понад 100 млн грн за програмою «єРобота», повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Серед отримувачів грантів – Ігор Єфименко, який вирішив розширити свою справу. Підприємець, який займався сервісом вантажівок запустив новий напрямок з обслуговування кондиціонерів у авто.

«2022 рік показав, що треба розвиватися і в інших напрямках. Ми дізналися про програму в службі зайнятості. Подали документи та отримали 250 тисяч гривень. Цим коштом ми придбали необхідне обладнання та інструмент, створили нове робоче місце», – розповів директор ПП «Український ресорсний центр» Ігор Єфіменко.

Наразі підприємець працює над новим грантом за програмою «Переробка». Планують цим коштом отримати нове обладнання для виробництва запчастин з металів.

Синєгубов зазначив, що у межах держпрограми отримали гранти на розвиток свого бізнесу 8 учасників бойових дій. Подати заявку на грант можна за посиланням.

Відео: Олег Синєгубов

Читайте також: Кав’ярню з 9 видами пончиків відкрила харків’янка завдяки коштам від єРобота

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2024 в 12:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "477 підприємців Харківщини отримали понад 100 млн грн за програмою «єРобота», повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".