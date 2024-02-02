Кав’ярню з 9 видами пончиків відкрила харків’янка завдяки коштам від єРобота

296 підприємців Харківщини отримали гроші за програмою єРобота. Загалом 777 підприємців Харківщини подали бізнес-плани за цією програмою, повідомили у ХОВА.

Харків’янка Юлія Марченко розробила та подала бізнес-план на створення кав’ярні з власним виробництвом пончиків на початку дії програми. Однією з перших отримала 250 тисяч гривень фінансової допомоги від держави на створення власної справи.

«Дуже добре, що в нашій області діє ця програма. Її перевага в тому, що підприємець отримує «безвідсотковий кредит» і ці кошти повертає державі у вигляді таких простих речей, як податки за себе та своїх співробітників. В моєму випадку була головна умова – створити 2 робочих місця. Я найняла кондитера та баристу», – розповідає Юлія Марченко.

Ідея створення кав’ярні «Pudra Donuts» виникла під час довготривалих відключень світла. Асортимент продукції Юлія розробляла разом із донькою та чоловіком. Зараз в меню 9 видів пончиків із різними начинками.

«Те, що ми не франшиза, те, що ми є виробниками, дозволяє експериментувати, спираючись на смак наших гостей. Під час цих експериментів розробили авторський рецепт без додавання ароматизаторів і підсилювачів смаку. Продукцію виробляємо в пекарні, а в самій кав’ярні можемо прикрасити пончики тими конфітюрами, які забажає клієнт», – додає підприємиця.

Аби бізнес-план був вдалим і отримав фінансування, в Харківському обласному центрі зайнятості можна отримати консультації та скористатися тренінгами.

«Кожному охочому варто податися на грантову програму, раджу не відкладати «на потім». Пробуйте, корегуйте і працюйте. Немає якогось секрету успіху – просто потрібно працювати», – ділиться Юлія Марченко.

296 бізнесменів отримали позитивні рішення від профільних комісій, а 182 – кошти на створення власної справи. Загальна сума дотацій сягнула майже 70 мільйонів гривень. Від початку 2024 року до обласної служби зайнятості вже надійшли 47 бізнес-планів, з яких 22 отримали схвальне рішення.

«Торік спільно з Мінекономіки вдалося створити унікальні умови роботи державних програм кредитування та налагодити роботу грантових програм. Так за програмою «5-7-9%» кредитний ліміт для підприємств, що зазнали руйнувань і здійснюють діяльність на деокупованих територіях збільшено до 150 мільйонів гривень. А також компенсація відсотків за програмою до рівня 1% на перші два роки, 5% з наступного року на інвестиційні цілі та 3% на фінансування оборотного капіталу», – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.