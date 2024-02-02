Кофейню с 9 видами пончиков открыла харьковчанка благодаря деньгам от єРобота

296 предпринимателей Харьковщины получили деньги по программе єРобота. Всего 777 предпринимателей Харьковщины подали бизнес-планы по этой программе, сообщили в ХОВА.

Харьковчанка Юлия Марченко представила бизнес-план на создание кофейни с собственным производством пончиков в самом начале действия программы. Она одна из первых получила 250 тысяч гривен финансовой помощи от государства на создание собственного дела.

«Очень хорошо, что в нашей области действует эта программа. Ее преимущество в том, что предприниматель получает «беспроцентный кредит» и эти средства возвращает государству в виде таких простых вещей, как налоги за себя и своих сотрудников. В моем случае было главное условие – создать 2 рабочих места. Я наняла кондитера и бариста», – рассказывает Юлия Марченко.

Идея создания кофейни «Pudra Donuts» возникла во время длительных отключений света. Ассортимент продукции Юлия разрабатывала вместе с дочерью и мужем. Сейчас в меню 9 разновидностей пончиков с разными начинками.

«То, что мы не франшиза, то, что мы являемся производителями, позволяет экспериментировать, опираясь на вкусы наших гостей. В ходе этих экспериментов мы разработали авторский рецепт без добавления ароматизаторов и усилителей вкуса. Продукцию производим в пекарне, а в самом кафе можем украсить пончики теми конфитюрами, которые пожелает клиент», — добавляет предпринимательница.

Чтобы бизнес-план был удачным и получил финансирование, в Харьковском областном центре занятости можно сходить на консультации и использовать тренинги.

«Каждому желающему стоит податься на грантовую программу, советую не откладывать «на потом». Пробуйте, корректируйте и работайте. Нет какого-нибудь секрета успеха – просто нужно работать», — делится Юлия Марченко.

296 бизнесменов Харьковщины уже получили положительные решения от профильных комиссий, а 182 – средства на создание собственного дела. Общая сумма дотаций составила около 70 миллионов гривен. С начала 2024 года в областную службу занятости уже поступило 47 бизнес-планов, из которых 22 уже одобрили.

«В прошлом году совместно с Минэкономики удалось создать уникальные условия работы государственных программ кредитования и наладить работу грантовых. Так по программе «5-7-9%» кредитный лимит для предприятий, разрушенных и работающих на деоккупированных территориях увеличен до 150 миллионов гривен. А также компенсация процентов по программе до уровня 1% на первые два года, 5% со следующего года на инвестиционные цели и 3% на финансирование оборотного капитала», – отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.