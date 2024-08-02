100 млн грн получили харьковчане на свое дело: история успеха одного из них
477 предпринимателей Харьковщины получили более 100 млн грн по программе «єРобота», сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Среди получателей грантов – Игорь Ефименко, решивший расширить свое дело. Предприниматель, занимавшийся сервисом грузовиков, запустил новое направление по обслуживанию кондиционеров в авто.
«2022 показал, что нужно развиваться и в других направлениях. Мы узнали о программе в службе занятости. Подали документы и получили 250 тысяч гривен. На эти средства мы приобрели необходимое оборудование и инструмент, создали новое рабочее место», — рассказал директор ЧП «Украинский ресорсный центр» Игорь Ефименко.
Сейчас предприниматель работает над новым грантом по программе «Переработка». Планируют на эти средства получить новое оборудование для производства запчастей из металлов.
Синегубов отметил, что в рамках госпрограммы получили гранты на развитие своего бизнеса 8 участников боевых действий. Подать заявку на грант можно по ссылке.
Видео: Олег Синегубов
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2024 в 12:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "477 предпринимателей Харьковщины получили более 100 млн грн по программе «єРобота», сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".