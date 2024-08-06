По півночі Харківщини били КАБами, по Куп’янщині – НАРами – Генштаб на 16:00

Окрім Харкова, по якому ворог випустив ракету “Іскандер-М”, від початку доби двох авіаударів трьома КАБами зазнали райони Вовчанська та Глибокого, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

Крім того, на Харківському напрямку військові РФ здійснили дві атаки поблизу Липців та Вовчанська, де триває один бій.

На Куп’янському напрямку відбулося три боєзіткнення. Ворог наступав у бік Синьківки та Колесниківки. Одна атака триває. Також окупанти вдарили 18 некерованими авіаракетами по району Петропавлівки.