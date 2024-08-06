По северу Харьковщины били КАБами, по Купянщине — НАРами — Генштаб на 16:00

Кроме Харькова, по которому враг выпустил ракету «Искандер-М», с начала суток двум авиаударам тремя КАБами подверглись районы Волчанска и Глубокого, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Кроме того, на Харьковском направлении военные РФ осуществили две атаки вблизи Липцев и Волчанска, где продолжается один бой.

На Купянском направлении произошло три боестолкновения. Враг наступал в сторону Синьковки и Колесниковки. Одна атака продолжается. Также оккупанты ударили 18 неуправляемыми авиаракетами по району Петропавловки.