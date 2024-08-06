Последствия «прилета» по Харькову: что говорят очевидцы (видео, фото)

Глава ХОВА Олег Синегубов опубликовал последствия удара по Харькову утром 6 августа.

«Удар в Шевченковском районе. Оккупанты около 10 часов утра попали «Искандером». Медики оказали помощь по меньшей мере пяти пострадавшим гражданским. Две женщины госпитализированы в хирургию, другие — амбулаторно. Повреждены поликлиника, автомобили, другая гражданская инфраструктура», – написал Синегубов.

Очевидица Галина Чередниченко рассказала, что в момент удара находилась в продуктовом магазине.

«У нас упал потолок. Эмоции зашкаливают, руки трясутся до сих пор», — сказала женщина.

«Третий «прилет» за последние два месяца. Первый «прилет» был в многоэтажке, второй – в угол дома», – рассказал очевидец Александр Лобойков.

Видео: Олег Синегубов

На месте «прилета» работают коммунальщики, отметили в Харьковском горсовете. Бригады КП «Харьковспецстрой» закрывают контуры в квартирах, а КП «Жилкомсервис» обследует дома на наличие повреждений.

Напомним, взрыв прогремел в Харькове около 09:52 утра 6 августа. Мэр города Игорь Терехов проинформировал о прилете по центральному району, а затем — о повреждении здания поликлиники. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о завалах, под которыми могут находиться пострадавшие. По данным мэра Игоря Терехова, кроме здания поликлиники, в эпицентре взрыва оказались больница, вуз и общежитие. Рф ударила «Искандером», было известно о пяти пострадавших, сообщали в Харьковской областной прокуратуре.