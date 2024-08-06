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Наслідки «прильоту» по Харкову: що кажуть очевидці (відео, фото)

Події 13:05   06.08.2024
Вікторія Яковенко
Наслідки «прильоту» по Харкову: що кажуть очевидці (відео, фото) Фото: Олег Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов опублікував наслідки удару по Харкову вранці 6 серпня.

«Удар в Шевченківському районі. Окупанти близько 10 години ранку поцілили «Іскандером». Медики надали допомогу щонайменше пʼятьом постраждалим цивільним. Двоє жінок госпіталізовані до хірургії, інші – амбулаторно. Пошкоджені поліклініка, автомобілі, інша цивільна інфраструктура», – написав Синєгубов.

Очевидиця Галина Чередниченко розповіла, що в момент удару знаходилася в продуктовому магазині.

«У нас впала стеля. Емоції зашкалюють, руки трусяться досі», – сказала жінка.

«Третій «приліт» за останні два місяці. Перший «приліт» був у багатоповерхівку, другий – у кут будинку», – розповів очевидець Олександр Лобойков.

Відео: Олег Синєгубов

На місці «прильоту» наразі працюють комунальники, зазначили в Харківській міськраді. Бригади КП «Харківспецбуд» закривають контури у квартирах, а КП «Житлокомсервіс» обстежує будинки на наявність пошкоджень.

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Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові близько 09:52 ранку 6 серпня. Мер міста Ігор Терехов поінформував про приліт центральним районом, а потім – про пошкодження будівлі поліклініки. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про завали, під якими можуть перебувати інші постраждалі. За даними мера Ігоря Терехова, окрім будівлі поліклініки, в епіцентрі вибуху опинилися лікарня, виш та гуртожиток. РФ вдарила “Іскандером”, було відомо про п’ятьох постраждалих, повідомляли в Харківській обласній прокуратурі.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2024 в 13:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов опублікував наслідки удару по Харкову вранці 6 серпня.".