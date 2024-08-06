Удар по Харкову: постраждала поліклініка, люди можуть бути під завалами

Мер Ігор Терехов повідомив, куди завдали удару по Харкову росіяни вдень 6 серпня. Начальник ХОВА Олег Синєгубов – про постраждалих.

“Внаслідок ракетного удару по центру Харкова постраждала будівля поліклініки. Наразі інформація щодо поранених та руйнування уточнюється”, – написав Терехов у телеграмі.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про двох постраждалих та припустив, що під завалами можуть бути люди.

Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові близько 09:52 ранку 6 серпня. Мер міста Ігор Терехов поінформував про приліт по центральному району.