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Удар по Харкову: постраждала поліклініка, люди можуть бути під завалами

Події 10:26   06.08.2024
Оксана Горун
Удар по Харкову: постраждала поліклініка, люди можуть бути під завалами

Мер Ігор Терехов повідомив, куди завдали удару по Харкову росіяни вдень 6 серпня. Начальник ХОВА Олег Синєгубов – про постраждалих.

“Внаслідок ракетного удару по центру Харкова постраждала будівля поліклініки. Наразі інформація щодо поранених та руйнування уточнюється”, – написав Терехов у телеграмі.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про двох постраждалих та припустив, що під завалами можуть бути люди.

Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові близько 09:52 ранку 6 серпня. Мер міста Ігор Терехов поінформував про приліт по центральному району.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2024 в 10:26;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов повідомив, куди завдали удару по Харкову росіяни вдень 6 серпня. Начальник ХОВА Олег Синєгубов – про постраждалих".