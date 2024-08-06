Удар по Харькову: пострадало здание поликлиники, люди могут быть под завалами

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, куда нанесли удар россияне днем 6 августа. Начальник ХОВА Олег Синегубов — о пострадавших.

«В результате ракетного удара по центру Харькова пострадало здание поликлиники. В настоящее время информация о раненых и разрушении уточняется», — написал Терехов в telegram.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о двух пострадавших и предположил, что под завалами могут быть люди.

Напомним, взрыв прогремел в Харькове около 09:52 утра 6 августа. Мэр города Игорь Терехов проинформировал о прилете по центральному району.