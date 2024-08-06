Зросла кількість постраждалих від удару по Харкову – прокуратура (відео)

Вже відомо про п’ятьох постраждалих через ранковий удар по Харкову.

«О 09:55 було нанесено ракетний удар по Шевченківському району. Попередньо, удар було нанесено «Іскандером» з території РФ. Маємо станом на зараз п’ять травмованих осіб, у трьох з них – гостра реакція на стрес, ще двоє – в них несерйозні тілесні ушкодження, вивих, акубаротравма, закрита черепно-мозкова травма. Зараз продовжується збір інформацій про травмованих, оскільки тут дуже щільна цивільна забудова, багато закладів і освіти, і медичних закладів, і житлових будинків. Одна з будівель, в яку було влучання, під завалами, дійсно, можуть заходити ще люди», – сказав речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в коментарі журналістам.

Відео: телеграм-канал «Харьков LIVE»

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок удару постраждали десятки житлових будинків, адміністративні будівлі, зруйновані десятки цивільних авто.

Відео: пресслужба ХОВА

Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові близько 09:52 ранку 6 серпня. Мер міста Ігор Терехов поінформував про приліт центральним районом, а потім – про пошкодження будівлі поліклініки. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про двох людей з гострою реакцією на стрес, а також про завали, під якими можуть перебувати інші постраждалі. За даними мера Ігоря Терехова, окрім будівлі поліклініки, в епіцентрі вибуху опинилися лікарня, виш та гуртожиток.