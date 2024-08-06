Выросло количество пострадавших от удара по Харькову — прокуратура (видео)

Уже известно о пяти пострадавших из-за утреннего удара по Харькову.

«В 09:55 был нанесен ракетный удар по Шевченковскому району. Предварительно, удар был нанесен «Искандером» с территории РФ. Есть по состоянию на данный момент пять травмированных, у трех из них — острая реакция на стресс, еще двое — у них несерьезные телесные повреждения, вывих, акубаротравма, закрытая черепно-мозговая травма. Сейчас продолжается сбор информаций о травмированных, поскольку здесь очень плотная застройка, есть учреждения образования, и медицинские учреждения, и жилые дома. Одно из зданий, в которое было попадание, под завалами действительно, могут заходить еще люди», — сказал пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии журналистам.

Видео: telegram-канал «Харьков LIVE»

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в результате удара пострадали десятки жилых домов, административные здания, разрушены десятки гражданских автомобилей.

Видео: пресс-служба ХОВА

Напомним, взрыв прогремел в Харькове около 09:52 утра 6 августа. Мэр города Игорь Терехов проинформировал о прилете по центральному району, а затем — о повреждении здания поликлиники. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о двух людях с острой реакцией на стресс, а также — завалах, под которыми могут находиться другие пострадавшие. По данным мэра Игоря Терехова, кроме здания поликлиники, в эпицентре взрыва оказались больница, вуз и общежитие.