Live
  • Вт 06.08.2024
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.2
  • EUR 45.15

Выросло количество пострадавших от удара по Харькову — прокуратура (видео)

Происшествия 12:38   06.08.2024
Виктория Яковенко
Выросло количество пострадавших от удара по Харькову — прокуратура (видео)

Уже известно о пяти пострадавших из-за утреннего удара по Харькову.

«В 09:55 был нанесен ракетный удар по Шевченковскому району. Предварительно, удар был нанесен «Искандером» с территории РФ. Есть по состоянию на данный момент пять травмированных, у трех из них — острая реакция на стресс, еще двое — у них несерьезные телесные повреждения, вывих, акубаротравма, закрытая черепно-мозговая травма. Сейчас продолжается сбор информаций о травмированных, поскольку здесь очень плотная застройка, есть учреждения образования, и медицинские учреждения, и жилые дома. Одно из зданий, в которое было попадание, под завалами действительно, могут заходить еще люди», — сказал пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии журналистам.

Видео: telegram-канал «Харьков LIVE»

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в результате удара пострадали десятки жилых домов, административные здания, разрушены десятки гражданских автомобилей.

Видео: пресс-служба ХОВА

Напомним, взрыв прогремел в Харькове около 09:52 утра 6 августа. Мэр города Игорь Терехов проинформировал о прилете по центральному району, а затем — о повреждении здания поликлиники. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о двух людях с острой реакцией на стресс, а также — завалах, под которыми могут находиться другие пострадавшие. По данным мэра Игоря Терехова, кроме здания поликлиники, в эпицентре взрыва оказались больница, вуз и общежитие.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 6 августа: «прилет» по поликлинике, есть пострадавшие
Главные новости Харькова 6 августа: «прилет» по поликлинике, есть пострадавшие
06.08.2024, 13:40
Последствия «прилета» по Харькову: что говорят очевидцы (видео, фото)
Последствия «прилета» по Харькову: что говорят очевидцы (видео, фото)
06.08.2024, 13:05
Взрыв раздался в Харькове, мэр сообщил об ударе по центру
Взрыв раздался в Харькове, мэр сообщил об ударе по центру
06.08.2024, 09:57
Выросло количество пострадавших от удара по Харькову — прокуратура (видео)
Выросло количество пострадавших от удара по Харькову — прокуратура (видео)
06.08.2024, 12:38
8-месячный ребенок пострадал из-за удара по центру Харькова – полиция (фото)
8-месячный ребенок пострадал из-за удара по центру Харькова – полиция (фото)
06.08.2024, 13:35
Терехов на месте «прилета» в Харькове рассказал о его последствиях (видео)
Терехов на месте «прилета» в Харькове рассказал о его последствиях (видео)
06.08.2024, 11:30

Новости по теме:

10:26
Удар по Харькову: пострадало здание поликлиники, люди могут быть под завалами
16:10
Тело погибшего изъяли из-под завалов в Лозовой Харьковской области
07:21
В Харькове завершили аварийно-спасательные работы на месте «прилета» (фото)
08:16
В больнице умер мужчина, которого достали из-под завалов в Харькове
21:13
Атака Харькова КАБами: фото и видео с мест «прилетов», как спасали мужчину

Вы читали новость: «Выросло количество пострадавших от удара по Харькову — прокуратура (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 августа 2024 в 12:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже известно о пяти пострадавших из-за утреннего удара по Харькову.".