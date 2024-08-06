Терехов на месте «прилета» в Харькове рассказал о его последствиях (видео)
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серьезных разрушениях. Кроме здания поликлиники, в эпицентре взрыва оказались больница, вуз и общежитие.
«Сегодня было все в центральной части города Харькова. Это расположение офисных помещений, больницы, поликлиники, вуза нашего (одного из ведущих вузов Украины и города Харькова). Предварительно, это был «Искандер», потому что очень серьезные разрушения. Сейчас наши коммунальные учреждения работают над всем тем, что натворил российский агрессор. Будем восстанавливать прием в поликлинике. Для этого будем забивать окна. Все коммуникации, к счастью, пока целые. Общежитие пострадало, пострадало помещение нашего вуза. Кроме этого, сейчас обследуем жилые дома, расположенные рядом с эпицентром», — отметил мэр.
Видео: пресс-служба ХГС
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Напомним, взрыв прогремел в Харькове около 09:52 утра 6 августа. Мэр города Игорь Терехов проинформировал о прилете по центральному району, а затем — о повреждении здания поликлиники. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о двух людях с острой реакцией на стресс, а также — завалах, под которыми могут находиться другие пострадавшие.
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- • Дата публикации материала: 6 августа 2024 в 11:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серьезных разрушениях. Кроме здания поликлиники, в эпицентре взрыва оказались больница, вуз и общежитие".