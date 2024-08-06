Синегубов сообщил, чем ударили по Харькову
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Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: по предварительным данным, был «прилет» ракеты «Искандер».
«По предварительным данным, оккупанты попали «Искандером». Повреждены гражданские помещения, в том числе поликлиника, гражданские автомобили, жилищная инфраструктура, выбиты окна. Ликвидация последствий продолжается», — написал Синегубов в telegram.
Напомним, взрыв прогремел в Харькове около 09:52 утра 6 августа. Мэр города Игорь Терехов проинформировал о прилете по центральному району, а затем — о повреждении здания поликлиники. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о двух людях с острой реакцией на стресс, а также — завалах, под которыми могут находиться другие пострадавшие.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, искандер, новости Харькова, прилет, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 6 августа 2024 в 10:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: по предварительным данным, был «прилет» ракеты «Искандер»".