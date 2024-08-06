Синєгубов повідомив, чим ударили по Харкову

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: за попередніми даними, був “приліт” ракети “Іскандер”.

“За попередніми даними, окупанти влучили “Іскандером”. Пошкоджені цивільні приміщення, зокрема поліклініка, цивільні автомобілі, житлова інфраструктура, вибиті вікна. Ліквідація наслідків триває“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові близько 09:52 ранку 6 серпня. Мер міста Ігор Терехов поінформував про приліт центральним районом, а потім – про пошкодження будівлі поліклініки. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про двох людей з гострою реакцією на стрес, а також про завали, під якими можуть перебувати інші постраждалі.