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Терехов на місці “прильоту” в Харкові розповів про його наслідки (відео)

Події 11:30   06.08.2024
Оксана Горун
Терехов на місці “прильоту” в Харкові розповів про його наслідки (відео)

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про серйозні руйнування. Окрім будівлі поліклініки, в епіцентрі вибуху опинилися лікарня, виш та гуртожиток.

“Сьогодні було все в центральній частині міста Харкова. Це розташування офісних приміщень, лікарні, поліклініки, вишу нашого, одного з провідних вишів України та міста Харкова. Попередньо, це був “Іскандер”, бо дуже серйозні руйнації. Зараз наші комунальні установи працюють над усім тим, що накоїв російський агресор. Будемо відновлювати прийом у поліклініці. Для того будемо забивати вікна, обстежуємо дах. Усі комунікації, на щастя, поки що цілі. Гуртожиток постраждав, постраждало приміщення нашого вишу. Крім цього, зараз обслідуємо житлові будинки, які розташовані поряд з епіцентром”, – зазначив мер.

Відео: пресслужба ХМР

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Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові близько 09:52 ранку 6 серпня. Мер міста Ігор Терехов поінформував про приліт центральним районом, а потім – про пошкодження будівлі поліклініки. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про двох людей з гострою реакцією на стрес, а також про завали, під якими можуть перебувати інші постраждалі.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2024 в 11:30;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про серйозні руйнування. Окрім будівлі поліклініки, в епіцентрі вибуху опинилися лікарня, виш та гуртожиток".