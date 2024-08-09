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Біля Вовчанська триває бій: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Суспільство 16:39   09.08.2024
Вікторія Яковенко
Біля Вовчанська триває бій: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку противник здійснив атаку біля Вовчанська, де досі триває один бій, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Куп’янському напрямку продовжується одне боєзіткнення поблизу Табаївки.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2024 в 16:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку противник здійснив атаку біля Вовчанська, де досі триває один бій, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".