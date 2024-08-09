Райони в Курській області можуть обміняти на території Харківської – BILD

Експерт німецького видання “BILD” Юліан Рьопке пише, що в ЗС РФ наразі немає сухопутних резервів, аби зупинити просування ЗСУ в Курській області.

Рьопке повідомляє, що ЗСУ захопили ще вісім сіл у Курській області, зокрема Гончарівку на захід від Суджі та території на північ від міста. При цьому інформація про повний контроль над Суджею не підтверджується. Українські сили оминають російський райцентр.

“З того, що ми бачимо сьогодні, здається можливим, що українська армія захопить Суджу найближчими днями та навіть зможе утримувати її протягом непередбачуваного періоду часу. Якщо це станеться, вона, можливо, зможе обміняти її на захоплені РФ райони Харківської області чи навіть утримувати її для торгу на майбутніх переговорах”, – пише Рьопке.

За його оцінками, в операції в Курській області беруть участь трохи більш як 2000 українських військовослужбовців та 100 одиниць бронетехніки. Зазначимо, що в Генштабі ЗСУ ще не підтверджували участі регулярної армії у подіях на території РФ.

“Росія не має сухопутних резервів, щоб їх зупинити. Водночас українці вкрай вразливі з повітря, їх атакують безпілотники. Щодня ЗСУ втрачають так п’ять-десять бронемашин”, – зазначає “BILD” із посиланням на Рьопке.

Експерт зазначає, що те, що відбувається, “схоже на повний хаос — місцями з обох боків”. Однак оцінювати несподіваний наступ і визначати його як “геніальний або самогубний” поки що зарано.