Районы в Курской области могут обменять на территории в Харьковской — BILD

Эксперт немецкого издания «BILD» Юлиан Репке пишет, что у ВС РФ сейчас нет сухопутных резервов, чтобы остановить продвижение ВСУ в Курской области.

Репке сообщает, что ВСУ захватили еще восемь сел в Курской области, в том числе — Гончаровку к западу от Суджи и территории к северу от города. При этом информация о полном контроле над Суджей не подтверждается. Украинские силы обходят российский райцентр.

«Из того, что мы видим сегодня, кажется возможным, что украинская армия захватит Суджу в ближайшие дни и даже сможет удерживать ее в течение непредсказуемого периода времени. Если это произойдет, она, возможно, сможет обменять ее на захваченные РФ районы Харьковской области или даже удерживать ее для торга на будущих переговорах», — пишет Репке.

По его оценкам, в операции в Курской области участвуют чуть более 2000 украинских военнослужащих и 100 единиц бронетехники. Отметим, что в Генштабе ВСУ еще не подтверждали участия регулярной армии в событиях на территории РФ.

«У России нет сухопутных резервов, чтобы их остановить. В то же время украинцы крайне уязвимы с воздуха, их атакуют беспилотники. Каждый день ВСУ теряют так пять-десять бронемашин», — отмечает «BILD» со ссылкой на Репке.

Эксперт отмечает, что происходящее «похоже на полный хаос — местами с обеих сторон». Однако оценивать неожиданное наступление и определять его как «гениальное или самоубийственное» пока слишком рано.