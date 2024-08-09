ISW усомнился, что ГВ «Север» сможет защитить Курщину из-за харьковских неудач

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что не будет делать предположения о целях украинских сил в Курской области РФ, а также — прогнозировать дальнейшие события, чтобы не навредить. В то же время аналитики рассмотрели варианты действий ВС РФ.

У россиян сейчас есть несколько вариантов того, как отбивать наступление в Курской области. Среди них: действия исключительно местными силами (солдат-срочников и пограничников); переброска войск ГВ «Север» из Брянской и Белгородской областей; использование резервов, накопленных для наступления на востоке Украины; активное применение авиации с ФАБами и КАБами. У каждого из этих вариантов есть очевидные недочеты. В частности идея перебросить силы ГВ «Север» может и не сработать вовсе.

«Начальник Генерального штаба России генерал армии Валерий Герасимов 7 августа попытался представить Северную группировку войск (а также ФСБ) как эффективную оборонительную силу, заявив, что эти силы остановили продвижение Украины в Курской области и нанесли значительные потери. Северная группировка войск не смогла достичь даже своих ограниченных тактических целей на севере Харьковской области с начала мая 2024 года, и ее способность проводить эффективные оборонительные операции и значительные контратаки неясна. Передислокация значительных элементов Северной группировки войск для сосредоточения внимания на оттеснении украинских войск в Курской области, вероятно, еще больше растянет эти элементы и создаст уязвимости в российской обороне в других местах вдоль границы. Российское военное командование также может попытаться реализовать этот вариант, если посчитает наступательные операции Северной группировки войск на севере Харьковской области менее приоритетными, чем оборонительные операции в Курской области», — прокомментировали в ISW.

Тем временем некоторые признаки передислокации войск из Харьковской области уже отметили украинские военные обозреватели. В частности, Константин Машовец заявил 8 августа, что российское военное командование начало перебрасывать отдельные подразделения, вероятно, 18-й мотострелковой дивизии и 128-й мотострелковой бригады из Белгородской группировки, действующей на Волчанском направлении, в группировку, защищающую границу в Курской области.

Тем временем в Курской области украинские войска продолжают продвигаться. Так как ВСУ никак не комментируют происходящее, информацию о продвижениях аналитики черпают из российских источников, которые могут не отражать реальность. По имеющимся данным, украинские силы продвинулись до Кромских Быков и Милютино (до 35 километров от международной границы и 17 километров к юго-востоку от Льгова).

«Украинские силы, безусловно, не контролируют всю территорию в максималистских пределах российских заявлений об украинском продвижении в Курской области», — отметили в Институте изучения войны.

Ситуация в Судже пока не ясна: различные российские «военкоры» сообщают разное: от полного захвата города украинскими силами до удержания части населенного пункта. Также есть информация о продвижении наступающего войска за Суджу — на север по трассе и на запад. Отдельные небольшие бронетанковые группы быстро продвигаются в различных направлениях, обходят укрепления ВС РФ, вступают в бои, но не пытаются удерживать территории на длинных выступах своего продвижения. Из-за этого сообщения об обстановке противоречивы.

«Отсутствие последовательного ответа России на украинское вторжение в Курскую область и сообщаемая скорость украинского продвижения указывают на то, что украинские силы смогли достичь оперативной внезапности вдоль границы с Россией», — констатировали в ISW.