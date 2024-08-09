ISW усомнился, что ГВ «Север» сможет защитить Курщину из-за харьковских неудач
Институт изучения войны (ISW) сообщил, что не будет делать предположения о целях украинских сил в Курской области РФ, а также — прогнозировать дальнейшие события, чтобы не навредить. В то же время аналитики рассмотрели варианты действий ВС РФ.
У россиян сейчас есть несколько вариантов того, как отбивать наступление в Курской области. Среди них: действия исключительно местными силами (солдат-срочников и пограничников); переброска войск ГВ «Север» из Брянской и Белгородской областей; использование резервов, накопленных для наступления на востоке Украины; активное применение авиации с ФАБами и КАБами. У каждого из этих вариантов есть очевидные недочеты. В частности идея перебросить силы ГВ «Север» может и не сработать вовсе.
«Начальник Генерального штаба России генерал армии Валерий Герасимов 7 августа попытался представить Северную группировку войск (а также ФСБ) как эффективную оборонительную силу, заявив, что эти силы остановили продвижение Украины в Курской области и нанесли значительные потери. Северная группировка войск не смогла достичь даже своих ограниченных тактических целей на севере Харьковской области с начала мая 2024 года, и ее способность проводить эффективные оборонительные операции и значительные контратаки неясна. Передислокация значительных элементов Северной группировки войск для сосредоточения внимания на оттеснении украинских войск в Курской области, вероятно, еще больше растянет эти элементы и создаст уязвимости в российской обороне в других местах вдоль границы. Российское военное командование также может попытаться реализовать этот вариант, если посчитает наступательные операции Северной группировки войск на севере Харьковской области менее приоритетными, чем оборонительные операции в Курской области», — прокомментировали в ISW.
Читайте также: Выбить ВС РФ на севере от Харькова может помочь атака на Курщине – Коваленко
Тем временем некоторые признаки передислокации войск из Харьковской области уже отметили украинские военные обозреватели. В частности, Константин Машовец заявил 8 августа, что российское военное командование начало перебрасывать отдельные подразделения, вероятно, 18-й мотострелковой дивизии и 128-й мотострелковой бригады из Белгородской группировки, действующей на Волчанском направлении, в группировку, защищающую границу в Курской области.
Тем временем в Курской области украинские войска продолжают продвигаться. Так как ВСУ никак не комментируют происходящее, информацию о продвижениях аналитики черпают из российских источников, которые могут не отражать реальность. По имеющимся данным, украинские силы продвинулись до Кромских Быков и Милютино (до 35 километров от международной границы и 17 километров к юго-востоку от Льгова).
«Украинские силы, безусловно, не контролируют всю территорию в максималистских пределах российских заявлений об украинском продвижении в Курской области», — отметили в Институте изучения войны.
Ситуация в Судже пока не ясна: различные российские «военкоры» сообщают разное: от полного захвата города украинскими силами до удержания части населенного пункта. Также есть информация о продвижении наступающего войска за Суджу — на север по трассе и на запад. Отдельные небольшие бронетанковые группы быстро продвигаются в различных направлениях, обходят укрепления ВС РФ, вступают в бои, но не пытаются удерживать территории на длинных выступах своего продвижения. Из-за этого сообщения об обстановке противоречивы.
«Отсутствие последовательного ответа России на украинское вторжение в Курскую область и сообщаемая скорость украинского продвижения указывают на то, что украинские силы смогли достичь оперативной внезапности вдоль границы с Россией», — констатировали в ISW.
Новости по теме:
- Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: isw, война, Курск, наступ, наступление, север, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ISW усомнился, что ГВ «Север» сможет защитить Курщину из-за харьковских неудач»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 07:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил, что не будет делать предположения о целях украинских сил в Курской области РФ, а также — прогнозировать дальнейшие события, чтобы не навредить. В то же время аналитики рассмотрели варианты действий ВС РФ".