Live
  • Пт 09.08.2024
  • Харьков  +22°С
  • USD 40.99
  • EUR 44.81

ISW усомнился, что ГВ «Север» сможет защитить Курщину из-за харьковских неудач

Мир 07:59   09.08.2024
Оксана Горун
ISW усомнился, что ГВ «Север» сможет защитить Курщину из-за харьковских неудач

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что не будет делать предположения о целях украинских сил в Курской области РФ, а также — прогнозировать дальнейшие события, чтобы не навредить. В то же время аналитики рассмотрели варианты действий ВС РФ.

У россиян сейчас есть несколько вариантов того, как отбивать наступление в Курской области. Среди них: действия исключительно местными силами (солдат-срочников и пограничников); переброска войск ГВ «Север» из Брянской и Белгородской областей; использование резервов, накопленных для наступления на востоке Украины; активное применение авиации с ФАБами и КАБами. У каждого из этих вариантов есть очевидные недочеты. В частности идея перебросить силы ГВ «Север» может и не сработать вовсе.

«Начальник Генерального штаба России генерал армии Валерий Герасимов 7 августа попытался представить Северную группировку войск (а также ФСБ) как эффективную оборонительную силу, заявив, что эти силы остановили продвижение Украины в Курской области и нанесли значительные потери. Северная группировка войск не смогла достичь даже своих ограниченных тактических целей на севере Харьковской области с начала мая 2024 года, и ее способность проводить эффективные оборонительные операции и значительные контратаки неясна. Передислокация значительных элементов Северной группировки войск для сосредоточения внимания на оттеснении украинских войск в Курской области, вероятно, еще больше растянет эти элементы и создаст уязвимости в российской обороне в других местах вдоль границы. Российское военное командование также может попытаться реализовать этот вариант, если посчитает наступательные операции Северной группировки войск на севере Харьковской области менее приоритетными, чем оборонительные операции в Курской области», — прокомментировали в ISW.

Читайте также: Выбить ВС РФ на севере от Харькова может помочь атака на Курщине – Коваленко

Тем временем некоторые признаки передислокации войск из Харьковской области уже отметили украинские военные обозреватели. В частности, Константин Машовец заявил 8 августа, что российское военное командование начало перебрасывать отдельные подразделения, вероятно, 18-й мотострелковой дивизии и 128-й мотострелковой бригады из Белгородской группировки, действующей на Волчанском направлении, в группировку, защищающую границу в Курской области.

Тем временем в Курской области украинские войска продолжают продвигаться. Так как ВСУ никак не комментируют происходящее, информацию о продвижениях аналитики черпают из российских источников, которые могут не отражать реальность. По имеющимся данным,  украинские силы продвинулись до Кромских Быков и Милютино (до 35 километров от международной границы и 17 километров к юго-востоку от Льгова).

«Украинские силы, безусловно, не контролируют всю территорию в максималистских пределах российских заявлений об украинском продвижении в Курской области», — отметили в Институте изучения войны.

Ситуация в Судже пока не ясна: различные российские «военкоры» сообщают разное: от полного захвата города украинскими силами до удержания части населенного пункта. Также есть информация о продвижении наступающего войска за Суджу — на север по трассе и на запад. Отдельные небольшие бронетанковые группы быстро продвигаются в различных направлениях, обходят укрепления ВС РФ, вступают в бои, но не пытаются удерживать территории на длинных выступах своего продвижения. Из-за этого сообщения об обстановке противоречивы.

«Отсутствие последовательного ответа России на украинское вторжение в Курскую область и сообщаемая скорость украинского продвижения указывают на то, что украинские силы смогли достичь оперативной внезапности вдоль границы с Россией», — констатировали в ISW.

Автор: Оксана Горун
Популярно
F-16 и заявления Зеленского о ПВО: ОТГВ «Харьков» об «исчезновении» авиации РФ
F-16 и заявления Зеленского о ПВО: ОТГВ «Харьков» об «исчезновении» авиации РФ
08.08.2024, 13:18
Главные новости Харькова 9 августа: массированные обстрелы ночью, пять раненых
Главные новости Харькова 9 августа: массированные обстрелы ночью, пять раненых
09.08.2024, 08:58
Последствия будут достаточно тяжелыми – Синегубов об отмене «дистанционки»
Последствия будут достаточно тяжелыми – Синегубов об отмене «дистанционки»
08.08.2024, 15:47
Ночной ужас на Харьковщине: Купянск и район массированно обстреляли из РСЗО
Ночной ужас на Харьковщине: Купянск и район массированно обстреляли из РСЗО
09.08.2024, 08:47
ISW: ВСУ прорвали 2 линии обороны РФ на Курщине, а «защитники» — под Харьковом
ISW: ВСУ прорвали 2 линии обороны РФ на Курщине, а «защитники» — под Харьковом
08.08.2024, 07:51
Харьковчане, в том числе выехавшие, назвали основные проблемы города — опрос
Харьковчане, в том числе выехавшие, назвали основные проблемы города — опрос
08.08.2024, 22:18

Новости по теме:

07:51
ISW: ВСУ прорвали 2 линии обороны РФ на Курщине, а «защитники» — под Харьковом
07:47
Фронт на Харьковщине «остановился»: данные ISW
07:31
ISW о ситуации на фронте на Харьковщине: подтвержденных изменений нет
07:48
ISW: российские войска продвинулись в сторону Боровой на Харьковщине
07:44
ISW: российские войска продвинулись у Купянска, на Харьковском направлении бои

Вы читали новость: «ISW усомнился, что ГВ «Север» сможет защитить Курщину из-за харьковских неудач»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 07:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил, что не будет делать предположения о целях украинских сил в Курской области РФ, а также — прогнозировать дальнейшие события, чтобы не навредить. В то же время аналитики рассмотрели варианты действий ВС РФ".