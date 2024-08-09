ISW має сумнів, що ГВ “Север” зможе захистити Курщину через харківські невдачі

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що не робитиме припущення про цілі українських сил у Курській області РФ, а також – прогнозувати подальші події, щоб не нашкодити. Водночас аналітики розглянули варіанти дій ЗС РФ.

У росіян зараз є кілька варіантів того, як відбивати наступ у Курській області. Серед них: дії виключно місцевими силами (солдат-строковиків та прикордонників); перекидання військ ГВ “Север” з Брянської та Бєлгородської областей; використання резервів, що були накопичені для наступу на Сході України; активне застосування авіації з ФАБами та КАБами. У кожного з цих варіантів є очевидні недоліки. Зокрема, ідея перекинути сили ГВ “Север” може і не спрацювати зовсім.

“Начальник Генерального штабу Росії генерал армії Валерій Герасимов 7 серпня спробував представити Північне угруповання військ (а також ФСБ) як ефективну оборонну силу, заявивши, що ці сили зупинили просування України в Курській області та завдали значних втрат. Північне угруповання військ не змогло досягти навіть своїх обмежених тактичних цілей на півночі Харківської області з початку травня 2024 року, і їхня здатність проводити ефективні оборонні операції та значні контратаки не зрозуміла. Передислокація значних елементів Північного угруповання військ для зосередження уваги на відтисканні українських військ у Курській області, ймовірно, ще більше розтягне ці елементи та створить уразливість у російській обороні в інших місцях уздовж кордону. Російське військове командування також може спробувати реалізувати цей варіант, якщо вважатиме наступальні операції Північного угруповання військ на півночі Харківської області менш пріоритетними, аніж оборонні операції в Курській області”, – прокоментували в ISW.

Тим часом деякі ознаки передислокації військ з Харківської області вже відзначили українські військові оглядачі. Зокрема, Костянтин Машовець заявив 8 серпня, що російське військове командування почало перекидати окремі підрозділи, ймовірно, 18-ї мотострілецької дивізії та 128-ї мотострілецької бригади з Бєлгородського угруповання, що діє на Вовчанському напрямку, до угруповання, яке захищає кордон у Курській області.

Тим часом у Курській області українські війська продовжують просуватися. Оскільки ЗСУ ніяк не коментують те, що відбувається, інформацію про просування аналітики черпають із російських джерел, які можуть не відображати реальність. За наявними даними, українські сили просунулися до Кромських Биків та Мілютіно (до 35 кілометрів від міжнародного кордону та 17 кілометрів на південний схід від Льгова).

“Українські сили, безумовно, не контролюють усю територію в максималістських межах російських заяв про українське просування в Курській області”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

Ситуація в Суджі поки що не зрозуміла: різні російські “військкори” повідомляють різне: від повного захоплення міста українськими силами до утримання частини населеного пункту. Також є інформація про просування сил наступу за Суджу – на північ трасою і на захід. Окремі невеликі бронетанкові групи швидко просуваються в різних напрямах, обходять укріплення ЗС РФ, вступають у бої, але не намагаються утримувати території на довгих виступах свого просування. Через це повідомлення про ситуацію суперечливі.

“Відсутність послідовної відповіді Росії на українське вторгнення в Курську область і швидкість українського просування, про які повідомляється, вказують на те, що українські сили змогли досягти оперативної раптовості вздовж кордону з Росією”, – констатували в ISW.