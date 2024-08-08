Вибити ЗС РФ на півночі від Харкова може допомогти атака Курщини – Коваленко

Невідомі “300 спартанців” з України за два дні пройшли в Курській області більшу відстань від кордону, ніж 50 тисяч військових російського угрупування “Північ” на півночі від Харкова за три місяці.

“Мені здається, це виключно сценарій “санітарної зони”. Розширення “санітарної зони” значно успішніше, аніж було те, що росіяни називали “санітарною зоною” на Харківщині. При цьому дійсно саме угруповання, яке знаходиться на Харківщині, зараз змушено передислоковуватись. Тобто зменшує свою присутність і тиск на наші підрозділи в районах Липців і Вовчанська. Хто б там не був зараз в Курській області, але він може допомогти саме в питанні початку системних контратак із боку Сил оборони України та витіснення росіян з Вовчанська, а можливо, взагалі з Харківської області, з її північної частини. Тому що, якщо росіяни тим складом, який в них є станом на зараз, не можуть досягти своєї мети (виходу на Липці та захоплення в Вовчанська), то якщо їх стане менше, вони, мабуть, і не зможуть утримувати ті позиції, які утримують на зараз“, – вважає військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

Відео: Oboz.ua

В огляді на Oboz.ua він проаналізував просування “невідомих сил” у Курській області та порівняв із “успіхами” ЗС РФ у Харківській області.

“Якщо брати кордон України та Росії як такий собі умовний вимірювальний елемент, то станом на сьогодні загальний фон дій якихось невідомих сил сягає майже 30 км. Російське Міністерство оборони спочатку заявляло, що немає ніякого прориву кордону, але відбувалася атака силами 300 людей особового складу… Російські окупаційні війська розпочали наступальні дії на Харківщині свого часу силами групи військ “Північ”, яка на той момент сягала майже 45 тисяч – до 50 тисяч особового складу. При цьому вони мали фронт свого наступу – 14 км в напрямку на Липці та 20 км на Вовчанському напрямку. Тобто загальний фронт їхніх наступальних дій мав на початку 35 км. У Курській області “300 спартанців” наступали по фронту майже 30 км, російські майже 50 тисяч “чмобіків” – на 35 км. Результат. Зараз ми можемо сказати про те, що найбільше просування російських окупаційних військ відбувалося станом на зараз у росіян в районі Липців на глибину 7,6 км (із “сірою” зоною – 10 км), по Вовчанську це просування становило 5,7 км – до 7 км. Просування фактично в “300 спартанців” – 8 км за дві з половиною доби. Непогано, хочу сказати“, – зазначив Коваленко.

Відео: Oboz.ua

При цьому 8 км – це лише те, що підтверджено наявними кадрами з місця. Якщо ж вірити панічним повідомленням з російських пабліків, то найдовший відрізок просування сил наступу в Курській області – 13 км від кордону.

“Я не знаю, чи продовжують там діяти ці “300 спартанців”. Може, їх там уже 600, а може 1000. Інформації повнішої немає, але результат – на лице. Російські окупаційні війська не змогли зупинити просування невеликого угруповання по фронту на 30 км. При цьому на глибину станом на вчора 13 км“, – підсумував оглядач.

Він вважає, що таку операцію вже не можна назвати диверсійною, але поки що можна вважати такою, яка має на меті відірвати резерви окупантів. І це вже вдається – на місце переправляють підкріплення з тилу Курської, а також із сусідніх Бєлгородської та Брянської областей. Також Коваленко зазначив, що прикордонне поки що російське місто Суджа може стати непоганим опорним пунктом для “300 спартанців” завдяки своєму географічному положенню, наявним висотам і природній перешкоді у вигляді річки.