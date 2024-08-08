ISW: ЗСУ прорвали 2 лінії оборони РФ на Курщині, а “захисники” – під Харковом

Українські сили вже пройшли щонайменше 10 км від кордону в глибину російської території в Курській області, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Тим часом усі основні сили угруповання “Північ”, яке мало б захищати три прикордонні області РФ, як і раніше, перебувають у Харківській області.

“Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що основні сили Північної групи військ Росії наразі, як і раніше, дислоковані в Харківській області, підкресливши, що вони ще не були розгорнуті для відповіді на дії України, що тривають, у Курській області”, – зазначили аналітики ISW в огляді за 7 серпня.

При цьому за останній тиждень жодних змін лінії фронту на Харківщині окупанти досягти не можуть. А доки ЗС РФ ведуть марні позиційні бої за руїни Вовчанська та Глибокого, ЗСУ успішно просуваються вглиб російської Курської області.

“Українські сили підтвердили просування на відстань до 10 кілометрів у Курську область Росії на тлі механізованих наступальних операцій на території Росії 7 серпня. Геолоковані кадри, що опубліковані 6 і 7 серпня, показують, що українська бронетехніка висунулася на позиції вздовж траси 38К-030 10 кілометрів від міжнародного кордону. Поточні підтверджені масштаби та місцеперебування українських підрозділів у Курській області вказують на те, що українські сили прорвали принаймні дві російські оборонні лінії та опорний пункт”, – констатували в Інституті вивчення війни.

Російські джерела протягом минулої доби повідомляли про захоплення 45 квадратних кілометрів території в Курській області та 11 населених пунктів неподалік кордону із Сумською областю. Також є інформація про бої та захоплення контрольно-пропускного пункту “Суджа” та газорозподільної станції “Суджа” за 500 метрів від кордону Сумської та Курської областей.

“Геолоковані кадри, що опубліковані 7 серпня, показують, що українські сили захопили понад 40 російських військовополонених на контрольно-пропускному пункті “Суджа”, а російська служба “Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода” опублікувала супутникові знімки, на яких видно серйозні пошкодження на контрольно-пропускному пункті “Суджа”, – повідомили в ISW.

Інститут також проаналізував реакцію Кремля та російських “z-блогерів” на те, що відбувається. Реакцію керівництва РФ назвали “суперечливою”.

“Кремль, ймовірно, прагне збалансувати свої повідомлення з двома суперечливими цілями: дискредитувати Україну на міжнародному рівні за проведення цієї атаки на територію Росії та уникнути розпалювання внутрішньої паніки щодо масштабу, наслідків та потенційних результатів української операції. Проте Кремль ризикує дискредитувати себе серед певних спільнот, мабуть, ігноруючи значущість атаки, представляючи її лише як “провокацію”, – прокоментували “метання” Путіна та компанії в Інституті вивчення війни.

Тим часом у середовищі російських “військових блогерів” шириться критика військового командування – за те, що належним чином не відреагували на підготовку українського вторгнення на територію РФ і не запобігли тому, що відбувається.

“Деякі російські військові блогери скаржилися, що неадекватна реакція російського військового командування була викликана відсутністю занепокоєння з приводу накопичення Україною сил, нереалістичною впевненістю в російській обороні в прикордонній зоні, припущеннями про втому українських військ або помилковими повідомленнями про ситуацію. Відомий російський військовий блогер розкритикував міністра оборони Росії Андрія Білоусова за те, що він не провів аудит системи бойового командування для видалення неефективних командирів після вступу на посаду міністра оборони, і закликав російську владу покарати некомпетентних командирів і брехунів. Блогер далі стверджував, що українські наступальні операції в Курській області доводять, що російське військове командування допустило “стратегічні прорахунки” і що кумівство у російських збройних силах захищає неефективних військових чиновників”, — навели деякі оцінки із “z-телеграму” аналітики ISW.