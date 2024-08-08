ISW: ВСУ прорвали 2 линии обороны РФ на Курщине, а «защитники» — под Харьковом
Украинские силы уже прошли как минимум 10 км от границы в глубину российской территории в Курской области, сообщает Институт изучения войны (ISW). Тем временем все основные силы группировки «Север», которая должна бы защищать три приграничные области РФ, по-прежнему находятся в Харьковской области.
«Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что основные силы Северной группы войск России в настоящее время по-прежнему дислоцированы в Харьковской области, подчеркнув, что они еще не были развернуты для ответа на продолжающиеся действия Украины в Курской области», — отметили аналитики ISW в обзоре за 7 августа.
При этом за последнюю неделю никаких изменений линии фронта на Харьковщине оккупанты добиться не могут. А пока ВС РФ ведут безуспешные позиционные бои за руины Волчанска и Глубокого, ВСУ успешно продвигаются вглубь российской Курской области.
«Украинские силы подтвердили продвижение на расстояние до 10 километров в Курскую область России на фоне продолжающихся механизированных наступательных операций на территории России 7 августа. Геолоцированные кадры, опубликованные 6 и 7 августа, показывают, что украинская бронетехника выдвинулась на позиции вдоль трассы 38К-030 примерно в 10 километрах от международной границы. Текущие подтвержденные масштабы и местоположение украинских наступающих в Курской области указывают на то, что украинские силы прорвали по крайней мере две российские оборонительные линии и опорный пункт», — констатировали в Институте изучения войны.
Российские источники в течение минувших суток сообщали о захвате 45 квадратных километров территории в Курской области и 11 населенных пунктов неподалеку от границы с Сумской областью. Также есть информация о боях и захвате контрольно-пропускного пункта «Суджа» и газораспределительной станции «Суджа» в 500 метрах от границы Сумской и Курской областей.
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«Геолоцированные кадры, опубликованные 7 августа, показывают, что украинские силы захватили более 40 российских военнопленных на контрольно-пропускном пункте «Суджа», а русская служба «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» опубликовала спутниковые снимки, на которых видны серьезные повреждения зданий на контрольно-пропускном пункте «Суджа», — сообщили в ISW.
Институт также проанализировал реакцию Кремля и российских «z-блогеров» на происходящее. Реакцию руководства РФ назвали «противоречивой».
«Кремль, вероятно, стремится сбалансировать свои сообщения с двумя противоречивыми целями: дискредитировать Украину на международном уровне за проведение этой атаки на территорию России и избежать разжигания внутренней паники по поводу масштаба, последствий и потенциальных результатов украинской операции. Однако Кремль рискует дискредитировать себя среди определенных сообществ, по-видимому, игнорируя значимость атаки, представляя ее только как «провокацию», — прокомментировали «метания» Путина и компании в Институте изучения войны.
Тем временем в среде российских «военных блогеров» ширится критика военного командования — за то, что должным образом не отреагировали на подготовку украинского вторжения на территорию РФ и не предотвратили происходящее.
«Некоторые российские военные блогеры жаловались, что неадекватная реакция российского военного командования была вызвана отсутствием беспокойства по поводу накопления Украиной сил, нереалистичной уверенностью в российской обороне в приграничной зоне, предположениями об усталости украинских войск или ложными сообщениями о ситуации. Известный российский военный блогер раскритиковал министра обороны России Андрея Белоусова за то, что он не провел аудит системы боевого командования для удаления неэффективных командиров после вступления в должность министра обороны, и призвал российские власти наказать некомпетентных командиров и лжецов. Блогер далее утверждал, что украинские наступательные операции в Курской области доказывают, что российское военное командование допустило «стратегические просчеты» и что кумовство в российских вооруженных силах защищает неэффективных военных чиновников», — привели некоторые оценки из «z-telegram» аналитики ISW.
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- • Дата публикации материала: 8 августа 2024 в 07:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские силы уже прошли как минимум 10 км от границы в глубину российской территории в Курской области, сообщает Институт изучения войны (ISW)".