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На Харьковщине значительно усилились обстрелы со стороны РФ — ВСУ

Общество 16:54   07.08.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине значительно усилились обстрелы со стороны РФ — ВСУ Фото: ОТГВ «Харьков»

В ОТГВ «Харьков» заявили о значительном увеличении количества обстрелов со стороны оккупантов. За прошедшие сутки произошло 517 обстрелов позиций украинских защитников.

«Противник применяет артиллерию, минометы и системы залпового огня, нанося удары по позициям СОУ, что может свидетельствовать о намерениях врага начать активные штурмовые действия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что особенно высока интенсивность обстрелов врага – в районе Волчанска. По данным разведки, ВС РФ наращивают военное присутствие, проводят подготовительные мероприятия, сосредотачивая силы и технику в этом районе.

«Усиление обстрелов на Харьковском направлении со стороны российских оккупантов является серьезным вызовом, который требует должного внимания. Несмотря на угрозу со стороны врага, СОУ готовы к сдерживанию и отпору любых наступательных действий», — добавили в ОТГВ «Харьков».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 августа 2024 в 16:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ОТГВ «Харьков» заявили о значительном увеличении количества обстрелов со стороны оккупантов. За прошедшие сутки произошло 517 обстрелов позиций украинских защитников.".