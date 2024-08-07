На Харьковщине значительно усилились обстрелы со стороны РФ — ВСУ

В ОТГВ «Харьков» заявили о значительном увеличении количества обстрелов со стороны оккупантов. За прошедшие сутки произошло 517 обстрелов позиций украинских защитников.

«Противник применяет артиллерию, минометы и системы залпового огня, нанося удары по позициям СОУ, что может свидетельствовать о намерениях врага начать активные штурмовые действия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что особенно высока интенсивность обстрелов врага – в районе Волчанска. По данным разведки, ВС РФ наращивают военное присутствие, проводят подготовительные мероприятия, сосредотачивая силы и технику в этом районе.

«Усиление обстрелов на Харьковском направлении со стороны российских оккупантов является серьезным вызовом, который требует должного внимания. Несмотря на угрозу со стороны врага, СОУ готовы к сдерживанию и отпору любых наступательных действий», — добавили в ОТГВ «Харьков».