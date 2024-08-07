Враг усиливает группировку войск вблизи Волчанска – Синегубов о фронте

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона проинформировал об оперативной ситуации на фронте в Харьковской области.

«Враг продолжает обстреливать КАБами населенные пункты северной части области. На Липцевском, Волчанском направлениях враг продолжает давить, атаковать. По Купянскому направлению так же. Хотя успехов они (оккупанты – ред.) не имеют, однако свои попытки они не оставляют. Тем более, они по Волчанскому направлению проводят определенные усиления своих группировок войск, потому что наши воины их активно уничтожают», — отметил Синегубов.

Он также добавил, что в регионе продолжается принудительная эвакуация семей с детьми из опасных районов.

«Должны еще вывезти около 100 человек из пяти районов, 36 населенных пунктов — с севера области и Купянского направления», — сказал Синегубов.