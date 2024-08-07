Ворог посилює угруповання військ поблизу Вовчанська – Синєгубов про фронт
Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону поінформував про оперативну ситуацію на фронті в Харківській області.
«Ворог продовжує обстрілювати КАБами населені пункти північної частини області. На Липцівському, на Вовчанському напрямках ворог продовжує тиснути, атакувати. По Куп’янському напрямку так само. Хоча успіхів вони (окупанти – ред.) не мають, однак свої намагання вони не полишають. Тим більше вони по Вовчанському напрямку проводять певні посилення своїх угруповань військ, бо наші воїни їх активно знищують», – зазначив Синєгубов.
Він також додав, що в регіоні продовжується примусова евакуація сімей з дітьми з небезпечних районів.
«Маємо ще вивезти близько 100 осіб з п’яти районів, 36 населених пунктів – з півночі області і Куп’янського напрямку», – сказав Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, вовчанськ, войска, ворог, сінєгубов, фронт, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2024 в 14:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону поінформував про оперативну ситуацію на фронті в Харківській області.".