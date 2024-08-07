Росіяни накопичують РПГ та вогнемети “Шмель” на Харківському напрямку: навіщо

В ОТУВ “Харків” 7 серпня повідомили про дії ворога на Харківському напрямку.

“У Вовчанську ворог атакує позиції українських захисників штурмові групами 4-ї добровольчої штурмової бригади, здійснює перегрупування підрозділів 138-ї окремої мотострілецької бригади 6-ї армії та загону “Шторм” 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії. З метою підготовки до штурмових дій противник нарощує систему спостереження та накопичує вогневі засоби типу РПГ-18/22 та РПВ-А “Шмель”. Східну частину міста окупанти обстріляли важкою вогнеметною системою ТОС-1А. У районі населеного пункту Глибоке ворог провів заміну постів бойової охорони, здійснив евакуацію втрат. У районі населеного пункту Стариця застосував 2 одиниці БМП для обстрілів позицій наших військ. Одна з них була знищена Силами оборони з використанням fpv-дрона, одна пошкоджена”, – повідомила пресслужба ОТУВ “Харків”.

За даними захисників, за добу на Харківському напрямку сталося десять бойових зіткнень. З початку доби йде ще одне – в районі Вовчанська. Втрати окупантів убитими та пораненими – 141 особа. Також Сили оборони пошкодили та знищили 70 одиниць російського озброєння й техніки, в тому числі – один танк, три ББМ, сім артсистем, 17 автомобілів, дев’ять одиниць спецтехніки та 30 БПЛА.

“Знищено: 83 укриття особового складу противника, одна стартова позиція запуску БПЛА”, – доповнили до ОТУВ “Харків”.