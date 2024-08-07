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Підсумки обстрілів Харківщини: удар дрона по Козачій Лопані, ракета по Харкову

Події 09:01   07.08.2024
Оксана Горун
Підсумки обстрілів Харківщини: удар дрона по Козачій Лопані, ракета по Харкову

ХОВА, обласна прокуратура та поліція Харківщини повідомили про наслідки російських обстрілів регіону за добу.

Найбільша кількість постраждалих – у Харкові. По місту вранці 6 серпня вдарила російська ракета.

“М. Харків. 06 серпня близько 09:50 військові рф, порушуючи закони та звичаї війни, завдали ракетного удару по місту. Отримали поранення 12 цивільних осіб, у тому числі восьмимісячний хлопчик і десять жінок. Через влучання ракети в щільну міську забудову знищені та пошкоджені адміністративні та офісні будівлі, міська поліклініка, фасади, вікна, двері житлових будинків, гуртожиток і будівля вишу, гаражі, 26 цивільних автомобілів”, — перерахував начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Ще один поранений за добу – в Козачій Лопані, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“17:40 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок удару дроном постраждав 62-річний чоловік”, – написав він.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили подробиці про подію.

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“За даними слідства, 6 серпня близько 17:40 внаслідок влучання ворожого БпЛА біля одного з домоволодінь у Козачій Лопані поранення отримав 62-річний мирний мешканець. Чоловіка госпіталізовано до лікарні. Пошкоджень зазнали житлові будівлі та господарчі споруди”, – проінформувала пресслужба. Харківської обласної прокуратури

За даними Синєгубова, протягом доби удари припали також по селу Івашки Золочівської громади (там горіла квартира в триповерховому будинку) та Куп’янську (горіли господарча споруда, літня кухня та житловий будинок). Володимир Тимошко повідомив про удари fpv-дронів по селах Лозова (пошкоджено автомобіль) та Кругляківка (пошкоджені дворові споруди). По Шийківці вдарили з РСЗВ, там горіла суха трава. У цих випадках обійшлося без постраждалих.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2024 в 09:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА, обласна прокуратура та поліція Харківщини повідомили про наслідки російських обстрілів регіону за добу".