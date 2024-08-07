Итоги обстрелов Харьковщины: удар дрона по Казачьей Лопани, ракета по Харькову

ХОВА, областная прокуратура и полиция Харьковщины сообщили о последствиях российских обстрелов региона за сутки.

Наибольшее количество пострадавших — в Харькове. По городу утром 6 августа ударила российская ракета.

«Г. Харьков. 06 августа, около 09:50, военные рф, нарушая законы и обычаи войны, нанесли ракетный удар по городу. Получили ранения 12 гражданских лиц, в том числе восьмимесячный мальчик и десять женщин. Из-за попадания ракеты в плотную городскую застройку уничтожены и повреждены административные и офисные здания, городская поликлиника, фасады, окна, двери жилых домов, общежитие и здание вуза, гаражи, 26 гражданских автомобилей», — перечислил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Еще один раненый за сутки — в Казачьей Лопани, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«17:40, Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, с. Казачья Лопань. В результате удара дроном пострадал 62-летний мужчина», — написал он.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили подробности о происшествии.

«По данным следствия, 6 августа около 17:40 в результате попадания вражеского БпЛА возле одного из домовладений в Казачьей Лопане ранения получил 62-летний мирный житель. Мужчина госпитализирован в больницу. Повреждения получили жилые здания и хозяйственные постройки», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным Синегубова, в течение суток удары пришлись также по селу Ивашки Золочевской громады (там горела квартира в трехэтажном здании) и Купянску (горели хозпостройка, летняя кухня и жилой дом). Владимир Тимошко сообщил об ударах fpv-дронов по селам Лозовая (поврежден автомобиль) и Кругляковка (повреждены дворовые постройки). По Шейковке ударили из РСЗО, там горела сухая трава. В этих случаях обошлось без пострадавших.