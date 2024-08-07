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Россияне накапливают РПГ и огнеметы «Шмель» на Харьковском направлении: зачем

Происшествия 09:57   07.08.2024
Оксана Горун
Россияне накапливают РПГ и огнеметы «Шмель» на Харьковском направлении: зачем Фото: ОТГВ «Харьков»

В ОТГВ «Харьков» 7 августа сообщили о действиях врага на Харьковском направлении.

«В Волчанске враг атакует позиции украинских защитников штурмовыми группами 4-й добровольческой штурмовой бригады, осуществляет перегруппировку подразделений 138-й отдельной мотострелковой бригады 6-й армии и отряда «Шторм» 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии. С целью подготовки к штурмовым действиям противник наращивает систему наблюдения и накапливает огневые средства типа РПГ-18/22 и РПВ-А «Шмель». Восточную часть города оккупанты обстреляли тяжелой огнеметной системой ТОС-1А. В районе населенного пункта Глубокое враг провел замену постов боевой охраны, провел эвакуацию потерь. В районе населенного пункта Старица применил две единицы БМП для обстрелов позиций наших войск. Одна из них была уничтожена Силами обороны с использованием FPV-дрона, одна повреждена», — проинформировала пресс-служба ОТГВ «Харьков».

По данным защитников, за сутки на Харьковском направлении произошло десять боевых столкновений. С начала суток идет еще одно — в районе Волчанска. Потери оккупантов убитыми и ранеными — 141 человек. Также Силы обороны повредили и уничтожили 70 единиц российского вооружения  и техники, в том числе — один танк, три ББМ, семь артсистем, 17 автомобилей, девять единиц спецтехники и 30 БПЛА.

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«Уничтожено: 83 укрытия личного состава противника, одна стартовая позиция запуска БпЛА», — дополнили в ОТГВ «Харьков».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 августа 2024 в 09:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ОТГВ «Харьков» 7 августа сообщили о действиях врага на Харьковском направлении".