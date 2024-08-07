На Харківщині значно посилились обстріли з боку РФ – ЗСУ

В ОТУВ «Харків» заявили про значне збільшення кількості обстрілів з боку окупантів. Так, за минулу добу відбулося 517 обстрілів позицій українських захисників.

«Противник застосовує артилерію, міномети та системи залпового вогню, завдаючи ударів по позиціях СОУ, що може свідчити про наміри ворога розпочати активні штурмові дії», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що особливо висока інтенсивність обстрілів ворога – в районі Вовчанська. За даними розвідки, ЗС РФ нарощують військову присутність, проводять підготовчі заходи, зосереджуючи сили та техніку в цьому районі.

«Посилення обстрілів на Харківському напрямку з боку російських окупантів є серйозним викликом, який потребує належної уваги. Попри загрозу з боку ворога, СОУ готові до стримування та відсічі будь-яких наступальних дій», – додали в ОТУВ «Харків».