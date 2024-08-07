В санитарную зону можно играть вдвоем — Коваленко про Курщину и Харьковщину

Атака неизвестных подразделений через границу в сторону н.п. Суджа в Курской области РФ определенным образом «отзеркаливает» действия оккупантов на Харьковщине. С той только разницей, что россиянам для попытки создать «санитарную зону» потребовалось гораздо больше сил.

«Что такое Суджа? Это населенный пункт, через который проходит река Суджа, частично разделяющая этот населенный пункт на локации. Но основная часть находится на правом берегу самой реки. Это первый момент. Второй момент. Суджа находится от границы с Украиной до окраин – это восемь километров, если говорим о центре города, то это 10-11 километров. Очень похоже с историей, связанной с Харьковщиной», — считает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Происходящее в Курской области он разобрал в обзоре для Oboz.ua.

Видео: Oboz.ua

Параллели с Харьковщиной, о которых говорит Александр Коваленко, в первую очередь касаются атаки россиян на приграничный Волчанск. Город расположен примерно на том же расстоянии от госграницы, что и Суджа, он также разделен рекой. И ассоциации с Волчанском возникают не только у украинских обозревателей, но и у российских так называемых «военкоров» — естественно, со свойственным им отрицанием вины РФ в происходящем.

«Российский военкор Сладков завил, что армия РФ потеряла в Курской области уже три вертолета и заявил, что цель Украины превратить Суджу во второй Волчанск. Кажется, российским патриотам не хочется, чтоб на территории РФ происходило то, что российская армия делает с русскоязычными городами на востоке Украины. Классическое «а нас то за что?» — прокомментировал реакции российских пропагандистов украинский блогер Денис Казанский.

При этом посыл: «А нас то за что?» — транслируют не только авторы различных российских провоенных telegram-каналов, но и официальные лица страны-агрессора. МИД страны, которая в течение трех месяцев ровняет Волчанск с землей, ртом своего спикера Захаровой заявил что «атака ВСУ в Курской области является терактом против мирного населения».

«То ли дело атаки России на Волчанск и Бучу, сброшенные авиабомбы на жилые дома Мариуполя, Изюма и Бородянки! Это никакие не теракты, а помощь русскоязычному населению и денацификация! Понимать надо!» — прокомментировал Казанский.

Александр Коваленко, в свою очередь, отметил, что «санитарную зону» могут создавать не только россияне.

«В целом выбор Суджи для какой-то операции, миссии, или я не знаю чего, именно теми силами, которые ее проводят сейчас, на мой взгляд был идеальным. Небольшое количество гражданского населения в населенных пунктах, наличие «серой» зоны, наличие трассы, отсутствие населенных пунктов вдоль трассы, которые могли использоваться в качестве препятствий для движения небольших групп, — все это максимально создает благоприятные условия для того, чтобы небольшая группа, например, диверсионно-разведывательного уровня, с ограниченным функционалом, но усиленная механизированной компонентой и артиллерийской поддержкой, смогла бы создать какую-то неприятную ситуацию, которая очень напоминала бы «создание условий для санитарной зоны». Да, правда. Дело в том, что оказывается, в «санитарную зону» можно играть вдвоем», — сказал Коваленко.

При этом он отметил: россияне начали свою «игру в санитарную зону» на Харьковщине значительно большей группой войск — более 50 тысяч человек.

«Представим себе, если бы эти неизвестные, которые вчера утром зашли на территорию Курской области и довольно быстро продвинулись вглубь, были не в формате ДРГ с ограниченным функционалом, а например даже не 50 тысяч, даже не 30, хотя бы 10-15? Тогда в принципе Суджа, пожалуй, уже подняла бы знамя Курской народной республики. Я думаю, что в Кремле над этим должны задуматься», — подытожил Коваленко.