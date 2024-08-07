У санітарну зону можна грати удвох – Коваленко про Курщину та Харківщину

Атака невідомих підрозділів через кордон у бік н.п. Суджа в Курській області РФ певним чином “віддзеркалює” дії окупантів на Харківщині. З тією різницею, що росіянам для спроби створити “санітарну зону” знадобилося набагато більше сил.

“Що таке Суджа? Це населений пункт, через який проходить річка Суджа, яка частково розділяє цей населений пункт на такі собі локації. Але основна частина знаходиться на правому березі самої річки. Це перший момент. Другий момент. Суджа знаходиться від кордону з Україною, якщо до околиць – це вісім кілометрів, якщо говоримо про центр міста, то це 10-11 кілометрів. Дуже схожа історія де з чим з історією, що пов’язана з Харківщиною”, – вважає військово-політичний оглядач групи “Інформаційний опір” Олександр Коваленко. Те, що відбувається в Курській області, він розібрав в огляді для Oboz.ua.

Відео: Oboz.ua

Паралелі з Харківщиною, про які говорить Олександр Коваленко, насамперед стосуються атаки росіян на прикордонний Вовчанськ. Місто розташоване приблизно на тій самій відстані від держкордону, що й Суджа, воно також розділене річкою. І асоціації з Вовчанськом виникають не лише в українських оглядачів, а й у російських так званих “військкорів” – звісно, з властивим їм запереченням провини РФ у тому, що відбувається.

“Російський військкор Сладков заявив, що армія РФ втратила в Курській області вже три вертольоти та заявив, що мета України перетворити Суджу на другий Вовчанськ. Здається, російським патріотам не хочеться, щоб на території РФ відбувалося те, що російська армія робить з російськомовними містами на сході України. Класичне “а нас то за что”, – прокоментував реакцію російських пропагандистів український блогер Денис Казанський.

При цьому меседж: “А нас то за что?” – транслюють не лише автори різних російських провоєнних телеграм-каналів, а й офіційні особи країни-агресора. МЗС країни, яка протягом трьох місяців рівняє Вовчанськ із землею, ротом свого спікера Захарової заявило, що “атака ЗСУ в Курській області є терактом проти мирного населення”.

“Інша справа атаки Росії на Вовчанськ і Бучу, скинуті авіабомби на житлові будинки Маріуполя, Ізюма та Бородянки! Це ніякі не теракти, а допомога російськомовному населенню та денацифікація! Розуміти треба!” – прокоментував Казанський.

Олександр Коваленко, своєю чергою, наголосив, що “санітарну зону” можуть створювати не лише росіяни.

“Загально обрано Суджу для якоїсь там операції, місії, чи я не знаю чого, саме тими силами, які її проводять зараз, на мій погляд, було ідеально. Невелика кількість цивільного населення в населених пунктах, наявність “сірої” зони, наявність траси, відсутність населених пунктів вздовж траси, які могли використовуватись як перепони для руху невеликих груп, – усе це загально максимально створює сприятливі умови для того, щоб невелика група, ну, наприклад, диверсійно-розвідувального рівня, з обмеженим функціоналом, але підсилена механізованою компонентою та артилерійською підтримкою, змогла б створити якусь неприємну ситуацію, яка б дуже нагадувала “створення умов для санітарної зони”. Так, правда. Річ у тому, що виявляється, в “санітарну зону” можна грати удвох”, – сказав Коваленко.

При цьому він зазначив: росіяни розпочали свою “гру в санітарну зону” на Харківщині значно більшою групою військ – понад 50 тисяч людей.

“Уявимо собі, якби ці невідомі, які учора зранку зайшли на територію Курської області й досить швидко просунулися вглиб Курщини, були не в форматі з обмеженим функціоналом ДРГ, а, наприклад, навіть не 50 тисяч, навіть не 30, хоча б 10-15? То в принципі Суджа, мабуть, уже підняла б прапор саме Курської народної республіки. Я думаю, що в Кремлі над цим повинні замислитись”, – підсумував Коваленко.