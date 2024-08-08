Выбить ВС РФ на севере от Харькова может помочь атака на Курщине — Коваленко

Неизвестные «300 спартанцев» из Украины за два дня прошли в Курской области большее расстояние от границы, чем 50 тысяч военных российской группировки «Север» на севере от Харькова за три месяца.

«Мне кажется, это исключительно сценарий «санитарной зоны». Расширение «санитарной зоны» значительно более успешное, чем у россиян было то, что они называли «санитарной зоной» на Харьковщине. При этом действительно сама группировка, которая находится на Харьковщине, сейчас вынуждена передислоцироваться. То есть, уменьшать свое присутствие и давление на наши подразделения в районах Липцев и Волчанска. Кто бы ни был сейчас в Курской области, но он может помочь именно в вопросе начала системных контратак со стороны Сил обороны Украины и вытеснения россиян из Волчанска, а возможно вообще из Харьковской области, из ее северной части. Потому что, если россияне тем составом, который у них на сегодня, не могут достичь своей цели (выхода на Липцы и захвата Волчанска), то если их станет меньше, они, пожалуй, и не смогут удерживать те позиции, которые удерживают на сейчас», — считает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Видео: Oboz.ua

В обзоре на Oboz.ua он проанализировал продвижение «неизвестных сил» в Курской области и сравнил с «успехами» ВС РФ в Харьковской области.

«Если брать границу Украины и России как некий условный измерительный элемент, то на сегодня общий фон действий каких-то неизвестных сил достигает почти 30 км. Российское Министерство обороны сначала заявляло, что нет никакого прорыва границы, но происходила атака силами 300 человек личного состава… Российские оккупационные войска начали наступательные действия в Харьковской области в свое время силами группы войск «Север», которая на тот момент достигала почти 45 тысяч — до 50 тысяч личного состава. При этом они имели фронт своего наступления – 14 км на Липцевском и 20 км на Волчанском направлении. То есть общий фронт их наступательных действий имел в начале 35 км. В Курской области «300 спартанцев» наступали по фронту почти 30 км. Российские 50 тысяч «чмобиков» — на 35 км. Результат. Сейчас мы можем сказать о том, что наибольшее продвижение российских оккупационных войск происходило на данный момент в районе Липцев на глубину 7,6 км (с «серой» зоной – 10 км), по Волчанску это продвижение составляло от 5,7 км – до 7 км. Продвижение фактически у «300 спартанцев» 8 км за двое с половиной суток. Неплохо, хочу я сказать», — отметил Коваленко.

Видео: Oboz.ua

При этом 8 км — это лишь то продвижение, которое подтверждено имеющимися кадрами с места. Если же верить паническим сообщениям из российских пабликов, то самый длинный отрезок продвижения наступающих в Курской области — 13 км от границы.

«Я не знаю, продолжают ли там действовать эти «300 спартанцев». Может, их там уже 600, а может 1000. Информации более полной нет, но результат на лицо. Российские оккупационные войска не смогли остановить продвижение небольшой группировки по фронту в 30 км на глубину по состоянию на вчера 13 км», — подытожил обозреватель.

Он считает, что такую операцию уже нельзя назвать диверсионной, но пока можно считать отвлекающей, имеющей целью отвлечь резервы оккупантов. И это уже удается — на место переправляют подкрепления из тыла Курской, а также из соседних Белгородской и Брянской областей. Также Коваленко отметил, что приграничный пока еще российский город Суджа может стать неплохим опорным пунктом для «300 спартанцев», к чему располагает его географическое положение, имеющиеся высоты и естественная преграда в виде реки.