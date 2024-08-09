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Возле Волчанска продолжается бой: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

Общество 16:39   09.08.2024
Виктория Яковенко
Возле Волчанска продолжается бой: сводка Генштаба ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении противник совершил атаку возле Волчанска, где продолжается один бой, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении продолжается одно боестолкновение вблизи Табаевки.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 16:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении противник совершил атаку возле Волчанска, где продолжается один бой, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".