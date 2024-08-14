Live
  • Ср 14.08.2024
  • Харків  +20°С
  • USD 41.35
  • EUR 45.2

Вдень дощитиме. Якою буде погода 15 серпня у Харкові та області

Погода 20:16   14.08.2024
Оксана Якушко
Вдень дощитиме. Якою буде погода 15 серпня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 15 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі без опадів ⭐️. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ🌧, гроза⚡️.

Вітер північно-західний ↘️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 11 – 16°, вдень 23 – 28°.

По місту: Вночі без опадів ⭐️. Вдень невеликий короткочасний дощ🌧.
Вітер північно-західний ↘️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 14 – 16°, вдень 24 – 26°.

Також читайте: Завтра – без дощів. Якою буде погода 14 серпня у Харкові та області

Автор: Оксана Якушко
Популярно
На розкраданні мільйонів гривень впіймали ексголову «Харківобленерго»
На розкраданні мільйонів гривень впіймали ексголову «Харківобленерго»
14.08.2024, 21:14
Сьогодні 14 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 14 серпня: яке свято та день в історії
14.08.2024, 06:00
Вдень дощитиме. Якою буде погода 15 серпня у Харкові та області
Вдень дощитиме. Якою буде погода 15 серпня у Харкові та області
14.08.2024, 20:16
Два дні трамваї по не ходитимуть в кількох районах Харкова
Два дні трамваї по не ходитимуть в кількох районах Харкова
14.08.2024, 19:45
Двох медиків «Госпітальєрів» вбили росіяни на Харківщині
Двох медиків «Госпітальєрів» вбили росіяни на Харківщині
14.08.2024, 18:06
Росіяни обстріляли рятувальників ДСНС, коли ті гасили пожежу на Харківщині
Росіяни обстріляли рятувальників ДСНС, коли ті гасили пожежу на Харківщині
14.08.2024, 17:44

Новини за темою:

19:30
Дощ, гроза і туман. Якою буде погода 5 серпня у Харкові та області
20:20
Можливий дощ та гроза: прогноз погоди в Харкові та області на 4 серпня
15:04
Після тривалої спеки Харків «поливає» дощем, у місті гримить (фото, відео)
19:39
Можливі грози. Якою буде погода 15 липня у Харкові та області
20:01
Вночі невеликий дощ. Якою буде погода 10 липня у Харкові та області

Ви читали новину: «Вдень дощитиме. Якою буде погода 15 серпня у Харкові та області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2024 в 20:16;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 15 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".