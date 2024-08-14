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Днем пойдет дождь. Какой будет погода 15 августа в Харькове и области

Погода 20:16   14.08.2024
Оксана Якушко
Днем пойдет дождь. Какой будет погода 15 августа в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 15 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Ночью без осадков. Днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза⚡️.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 11 — 16°, днем ​​23 — 28°.

По городу: Ночью без осадков. Днем небольшой кратковременный дождь.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 14 — 16°, днем ​​24 — 26°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 20:16;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 15 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".