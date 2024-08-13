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Завтра – без дождей. Какой будет погода 14 августа в Харькове и области

Погода 21:01   13.08.2024
Оксана Якушко
Завтра – без дождей. Какой будет погода 14 августа в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 14 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 10 — 15°, днем ​​23 — 28°.

По городу: Без существенных осадков.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 11 — 13°, днем ​​24 — 26°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 августа 2024 в 21:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 14 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".