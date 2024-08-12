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Комфортное тепло. Какой будет погода 13 августа в Харькове и области

Общество 20:08   12.08.2024
Оксана Якушко
Комфортное тепло. Какой будет погода 13 августа в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 13 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

Днем местами небольшой кратковременный дождь🌧.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с; днем местами порывы, 15 – 20 м/с.
Температура воздуха: ночью 13 — 18°, днем ​​23 — 28°.

По городу: Без осадков☀️.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 14 — 16°, днем ​​24 — 26°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 августа 2024 в 20:08;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 13 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".