Комфортное тепло. Какой будет погода 13 августа в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 13 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
Днем местами небольшой кратковременный дождь🌧.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с; днем местами порывы, 15 – 20 м/с.
Температура воздуха: ночью 13 — 18°, днем 23 — 28°.
По городу: Без осадков☀️.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 14 — 16°, днем 24 — 26°.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: погода, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 12 августа 2024 в 20:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 13 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".