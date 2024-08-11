Ночью от +12, порывы ветра: прогноз погоды в Харькове и области на 12 августа
Фото: Василий Голосный
В понедельник, 12 августа, в Харькове и области переменная облачность, осадки не прогнозируют.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 14 до 16 градусов, днем — 24 — 26, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 12 до 17 градусов, днем — 22 — 27.
Ветер северо-западный — 7 — 12 м/с, по области днем местами порывы до 15 — 20 м/с.
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- • Дата публикации материала: 11 августа 2024 в 20:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 12 августа, в Харькове и области переменная облачность, осадки не прогнозируют.".