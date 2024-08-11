Ночью от +12, порывы ветра: прогноз погоды в Харькове и области на 12 августа

В понедельник, 12 августа, в Харькове и области переменная облачность, осадки не прогнозируют.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 14 до 16 градусов, днем — 24 — 26, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 12 до 17 градусов, днем — 22 — 27.

Ветер северо-западный — 7 — 12 м/с, по области днем местами порывы до 15 — 20 м/с.