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Ночью от +12, порывы ветра: прогноз погоды в Харькове и области на 12 августа

Погода 20:00   11.08.2024
Елена Нагорная
Ночью от +12, порывы ветра: прогноз погоды в Харькове и области на 12 августа Фото: Василий Голосный

В понедельник, 12 августа, в Харькове и области переменная облачность, осадки не прогнозируют.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 14 до 16 градусов, днем — 24 — 26, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 12 до 17 градусов, днем — 22 — 27.

Ветер северо-западный — 7 — 12 м/с, по области днем местами порывы до 15 — 20 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 августа 2024 в 20:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 12 августа, в Харькове и области переменная облачность, осадки не прогнозируют.".