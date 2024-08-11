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Вночі від +12, пориви вітру: прогноз погоди в Харкові та області на 12 серпня

Погода 20:00   11.08.2024
Олена Нагорна
Вночі від +12, пориви вітру: прогноз погоди в Харкові та області на 12 серпня Фото: Василь Голосний

У понеділок, 12 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, опади не прогнозують.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 14 до 16 градусів, удень – 24 – 26, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 12 до 17 градусів, вдень – 22 – 27.

Вітер північно-західний – 7 – 12 м/с, удень по області місцями пориви до 15 – 20 м/с.

Читайте також: Шквал починається в Харкові та області: оголошено штормове попередження

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2024 в 20:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 12 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, опади не прогнозують".