Вночі від +12, пориви вітру: прогноз погоди в Харкові та області на 12 серпня
Фото: Василь Голосний
У понеділок, 12 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, опади не прогнозують.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 14 до 16 градусів, удень – 24 – 26, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 12 до 17 градусів, вдень – 22 – 27.
Вітер північно-західний – 7 – 12 м/с, удень по області місцями пориви до 15 – 20 м/с.
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 12 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, опади не прогнозують".