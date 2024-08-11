Вночі від +12, пориви вітру: прогноз погоди в Харкові та області на 12 серпня

У понеділок, 12 серпня, у Харкові та області мінлива хмарність, опади не прогнозують.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 14 до 16 градусів, удень – 24 – 26, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 12 до 17 градусів, вдень – 22 – 27.

Вітер північно-західний – 7 – 12 м/с, удень по області місцями пориви до 15 – 20 м/с.