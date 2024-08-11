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Шквал починається в Харкові та області: оголошено штормове попередження

Суспільство 13:12   11.08.2024
Олена Нагорна
Шквал починається в Харкові та області: оголошено штормове попередження Фото: depo.ua

У Харкові та області до кінця доби очікуються пориви північно-західного вітру до 15 – 20 м/с.

Відповідне попередження опублікував Регіональний центр із гідрометеорології.

Метеоявищам присвоєно I рівень небезпечності, жовтий.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2024 в 13:12;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та області до кінця доби очікуються пориви північно-західного вітру до 15 – 20 м/с.".