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Шквал начинается в Харькове и области: объявлено штормовое предупреждение

Общество 13:12   11.08.2024
Елена Нагорная
Шквал начинается в Харькове и области: объявлено штормовое предупреждение Фото: depo.ua

В Харькове и области до конца суток ожидаются порывы северо-западного ветра до 15 — 20 м/с.

Соответствующее предупреждение опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.

Метеоявлениям присвоен I уровень опасности, желтый.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 августа 2024 в 13:12;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и области до конца суток ожидаются порывы северо-западного ветра до 15 — 20 м/с.".