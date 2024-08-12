Комфортне тепло, можливий дощ. Якою буде погода 13 серпня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 13 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Вночі без опадів.⭐️ Вдень місцями невеликий короткочасний дощ🌧.
Вітер північно-західний↘️, 7 – 12 м/с; вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 13 – 18°, вдень 23 – 28°.
По місту: Без опадів☀️.
Вітер північно-західний ↘️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 14 – 16°, вдень 24 – 26°.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2024 в 20:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 13 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".