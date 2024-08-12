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Комфортне тепло, можливий дощ. Якою буде погода 13 серпня у Харкові та області

Суспільство 20:08   12.08.2024
Оксана Якушко
Комфортне тепло, можливий дощ. Якою буде погода 13 серпня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 13 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі без опадів.⭐️ Вдень місцями невеликий короткочасний дощ🌧.

Вітер північно-західний↘️, 7 – 12 м/с; вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 13 – 18°, вдень 23 – 28°.

По місту: Без опадів☀️.

Вітер північно-західний ↘️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 14 – 16°, вдень 24 – 26°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2024 в 20:08;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 13 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".