Завтра – без дощів. Якою буде погода 14 серпня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 14 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Без істотних опадів.🌤
Вітер північно-західний ↘️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 10 – 15°, вдень 23 – 28°.
По місту: Без істотних опадів.🌤
Вітер північно-західний ↘️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 11 – 13°, вдень 24 – 26°.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2024 в 21:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 14 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".