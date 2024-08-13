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Завтра – без дощів. Якою буде погода 14 серпня у Харкові та області

Погода 21:01   13.08.2024
Оксана Якушко
Завтра – без дощів. Якою буде погода 14 серпня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 14 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів.🌤

Вітер північно-західний ↘️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 10 – 15°, вдень 23 – 28°.

По місту: Без істотних опадів.🌤

Вітер північно-західний ↘️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 11 – 13°, вдень 24 – 26°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2024 в 21:01;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 14 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".