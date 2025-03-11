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Про небезпеку попередили мешканців Харкова та області метеорологи

Погода 12:35   11.03.2025
Оксана Горун
Про небезпеку попередили мешканців Харкова та області метеорологи

Харківський регіональний центр із гідрометеорології прогнозує 12 березня сильний вітер. Небезпеку оголосили “жовтого” рівня. Але це не той буревій, яким лякали Україну напередодні.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища, які очікують на Харківщині 12 березня, опублікував регіональний центр із гідрометеорології.

“Вранці та вдень 12 березня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. І рівень небезпеки, жовтий”, – поінформували фахівці.

Перед тим Укргідрометцентр спростував повідомлення про масштабний ураган, який нібито насувається на Україну. Інформацію 9 та 10 березня “розганяли” в соцмережах та окремих ЗМІ. “Лякалки” офіційні метеорологи назвали неправдивою інформацією та маніпуляцією.

Дивіться у сюжеті МГ “Об’єктив”: Квіти та тепло: у вихідні люди заполонили центр Харкова

“Офіційні попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні уповноважений надавати виключно Український гідрометеорологічний центр. Уся актуальна інформація про прогнози та попередження доступна на офіційних ресурсах УкрДМЦ”, – наголосили метеорологи.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2025 в 12:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр із гідрометеорології прогнозує 12 березня сильний вітер. Небезпеку оголосили “жовтого” рівня. Але це не той буревій, яким лякали Україну напередодні".