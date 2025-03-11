Об опасности предупредили жителей Харькова и области метеорологи

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии прогнозирует 12 марта сильный ветер. Опасности присвоили «желтый» уровень. Но это не тот ураган, которым пугали Украину накануне.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях, которые ожидают на Харьковщине 12 марта, опубликовал региональный центр по гидрометеорологии.

«Утром и днем ​​12 марта по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 — 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — проинформировали специалисты.

Прежде Укргидрометцентр опроверг сообщения о масштабном урагане, который якобы надвигается на Украину. Информацию 9 и 10 марта «разгоняли» в соцсетях и отдельных СМИ. «Пугалки» официальные метеорологи назвали неправдивой информацией и манипуляцией.

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«Официальные предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях в Украине уполномочен предоставлять исключительно Украинский гидрометеорологический центр. Вся актуальная информация о прогнозах и предупреждениях доступна на официальных ресурсах УкрГМЦ», — подчеркнули метеорологи.