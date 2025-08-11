Live
Ковдри на Харківщині купили за завищеними цінами: кого підозрює поліція

Суспільство 12:08   11.08.2025
Вікторія Яковенко
Правоохоронці повідомили про підозру 38-річному чоловіку, який, за даними слідства, незаконно заволодів бюджетними коштами.

Фігурант – директор одного з підприємств. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, він, зловживаючи службовим становищем, уклав договір з місцевою владою на постачання ковдр для потреб громади.

«За результатами проведеної товарознавчої експертизи було встановлено, що вартість поставлених товарів була штучно завищена», – зазначили правоохоронці.

У поліції встановили, що розмір шкоди, завданої державі, становить 200 тисяч гривень.

Тож фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує позбавлення волі від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Автор: Вікторія Яковенко
